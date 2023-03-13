89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi’nin altındaki havuzun görüntüsü ortaya çıktı: Bir tane bile kolon yok

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Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki 4 bloklu Galeria Sitesi’nin bir bloku, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde yıkıldı. 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı. Deprem Soruşturma Bürosu tarafından, yıkılan blokla ilgili soruşturma sürerken, kolonlarının kesildiği ileri sürülen alt kattaki spor salonuna ait olan havuzun görüntüleri ortaya çıktı.



Spor salonunda üyelik kaydı olan M.K., ‘yapım kusurları ve kolon kesme’ iddialarıyla ilgili tanık olarak dinlendi. Spor salonuna 5 yıldır gittiğini söyleyen M.K., ifadesinde, salonda yapılan düzenlemelere birkaç kez tanıklık ettiğini kaydederek, ifadesinde, şunları söyledi: “Bunlardan bir kısmı hatırladığım kadarıyla 2022’nin ortalarında bisiklet binme alanının oluşturulmasıydı. Bisiklet binme alanı tahminimce B Blok kısmında kalmaktadır. Harici olarak da kondisyon çalışma bölümünün oluşturulması şeklinde spor salonu içerisinde düzenlemeler yapıldı. Kondisyon çalışma alanı, tahminimce D Blok kısmında kalmaktadır.



‘GÖRÜNTÜLERİ VERDİM’



Bu işlemlerde herhangi kolon kesme faaliyeti olduğunu düşünmüyorum ancak sağlıklı incelemenin proje üzerinde yapılması uygun olacaktır. 2019’a ait spor salonunun içini baştan sona gösterir şekilde görüntülerin yer aldığı CD’yi de savcılığa teslim ettim. Görüntüler incelendiğinde spor salonu içerisinde boyutlarını tam olarak bilmediğim, ancak olimpik standartlarda olduğunu düşündüğüm yüzme havuzu görülecektir. Bu kısımda hiçbir kolon yer almamaktadır. Aynı şekilde salonun orta kısmında yer alan salona giriş, üye kaydı ve restoran kısmının bulunduğu yerde de kolonun sadece giriş turnikelerinin bulunduğu yerde bir tane olduğunu hatırlıyorum. Restoran, blok olarak tam olarak emin olamıyorum ancak girişin orta kısmında yer alır. Ayrıca erkek soyunma odasının bulunduğu alan otoparka sınırdır. Burada da dolaplar yer almakla birlikte kolon olduğunu hatırlamıyorum. Tüm buralarda bulunan kolonların olup olmadığı ya da yeterli sayıda olup olmadığı hususu CD’de yer alan görüntülerle proje çizimlerinin kıyaslanmasıyla ortaya çıkacaktır.”



Görüntülerde, yaklaşık 2 metre derinliği olan havuzun bulunduğu geniş alanda kolonların olmadığı görüldü.

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Depremlerde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapıldığı öne sürülen binalarla ilgili soruşturma kapsamında 1171 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 279’u tutuklanırken, 370’i hakkında adli kontrol kararı verildi, 250 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında gözaltı talimatı bulunan 95 kişi bulunurken, gözaltındaki 2 kişinin işlemleri sürüyor. Şüpheli olarak tespit edilenlerden 22’sinin yurtdışında olduğu, 50 kişinin ise hayatını kaybettiği belirlendi. 103 şüpheli de ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Ayrıca tutuklu bulunan 279 kişinin 99’u müteahhit, 149’u yapı sorumlusu, 13’ü yapı sahibi, 18’i binada değişiklik yapan kişilerden oluştu. Hakkında adli kontrol kararı verilen 370 kişinin ise 77’si müteahhit, 217’si yapı sorumlusu, 45’i yapı sahibi, 31’i binada değişiklik yapan kişilerden oluştu. (DHA)