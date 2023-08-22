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89 kişinin öldüğü Galeria’da yedi sanığa 22.5 yıl istendi

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#Diyarbakır#Galeria Sitesi#Sedat Eser
89 kişinin öldüğü Galeria’da yedi sanığa 22.5 yıl istendi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2023 07:00

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde Diyarbakır’da, 1 bloku yıkılan ve 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi ile ilgili soruşturma tamamlandı.

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4’ü tutuklu 7 sanık hakkında, ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit ve fenni mesul Tevfik Demir ile haklarında yakalama kararı bulunan M.E., H.M.Y. ve İ.H.Y. hakkında ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamedeki bilirkişi raporunda, “Binanın yapı ruhsatlarının gerekli ekleri olan mimari, statik betonarme ve tesisat projeleri tam olmadan düzenlenmesi, temel üstü vizesi alınmadığı halde inşaata devam edilmesi, binada yapılan mühürleme sonrası resmi izin olmadan inşaata devam edilmesi, ruhsat eki projelere uygun olarak yapılmaması, mevcut beton ve donatı özelliklerinin 1995 tarihli ek onaylı statik betonarme projede öngörülen beton sağlamamasından fenni mesulün ve müteahhitlerinin sorumlu olduğu görüş ve kanaatlerine varılmıştır” denildi. 

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#Diyarbakır#Galeria Sitesi#Sedat Eser

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