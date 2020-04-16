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Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),(DHA)
Haber Giriş: 16.04.2020 - 16:40,Son Güncelleme:

87 yaşında koronavirüsü yendi

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87 yaşında koronavirüsü yendi
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UMRE ziyaretinin ardından Ankara'da karantina altında tutulan ve koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası tedaviye alınan Mustafa Turan (87), 10 günlük tedavisi sonucu koronavirüsü yendi. Turan, yarın Bursa'ya getirilecek.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan Mustafa Turan, 32 kişilik kafile ile birlikte umre ziyareti için 25 Şubat tarihinde Suudi Arabistan'a gitti. Umre ziyaretinin ardından 15 Mart tarihinde Türkiye'ye dönen Turan, kafile ile birlikte Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki yurt binasında karantina altına alındı. 6 Nisan tarihinde yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi altına alınan Turan'ın 10 gün süren tedavisi olumlu sonuç verdi. Turan'ın bu sabah yapılan koronavirüs testi negatife dönerken, iyileştiği ve yarın Bursa'nın Orhangazi ilçesine getirileceği öğrenildi.

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