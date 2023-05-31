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83 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

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#İSTANBUL#Polis#Ceza
83 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 10:46

ASAYİŞ Şube Müdürlüğü tarafından firari durumdaki hükümlüleri yakalamak için yapılan operasyonda, gasp suçundan 83 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Mehmet Ö.'nün de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliğince 26 Mayıs Cuma günü haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüleri yakalamak için operasyon yapıldı. Polisin araştırmaları sonucunda daha önceden tespit ettiği adreslere baskın düzenlendi. Baskında 'gasp', 'yağma', 'hırsızlık' gibi suçlardan haklarında onlarca yıl hapis cezası olan 25 hükümlü gözaltına alındı.

Operasyonda yakalanan bir kişi aldığı yüksek cezayla dikkat çekti. Gözaltına alınan Mehmet Ö.'nün, gasp suçundan tam 83 yıl 6 ay hapis cezasının kesinleştiği öğrenildi. Mehmet Ö., Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Operasyonda gözaltına alınan bazı hükümlüler ve cezaları ise şöyle;

-Barış B. 23 Yıl Hırsızlık

-Muhammet P. 18 Yıl Öldürme

-Nurettin A. 16 Yıl Öldürme

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-Mikail Y. 12 Yıl 3 Ay Hırsızlık

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#İSTANBUL#Polis#Ceza

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