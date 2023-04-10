81 ilin tamamında aday listesi sundu

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Parti Sözcüsü İpek Özkal Sayan Ankara 1. Bölgede ilk sıradan, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy 2. Bölge ilk sıradan, Genel Başkan Yardımcısı Kayhan Yüreğir 3. Bölge ilk sıradan aday gösterildi. İzmir İl Başkanı Cüneyt Oğuz İzmir 1. Bölgede, Genel Başkan Yardımcısı Ali Asuman Güven ise 2. Bölgede ilk sıradan aday gösterildi. Listeyi YSK’ya tesliminin ardından konuşan Genel Başkan Yardımcısı Yüreğir “Özellikle Türkiye’nin en genç milletvekili listesini yaptığımızı düşünüyoruz” dedi.

2’NCİ TURA KALIRSA ERDOĞAN KAZANIR

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dün Bolu’da ilk mitingini düzenledi. Mitinge polis kayıtlarına göre 2 bin kişi katıldı. Türkiye’de hem iktidar hem de muhalefet sorunu olduğunu belirten İnce, şunları söyledi: “Bu yanda Hizbullahçılar öbür yanda PKK’lılar, FETÖ’cüler. Ortadan yarıp geçeceğiz. 14 Mayıs günü cumhurbaşkanı seçmeyeceğiz. 14 Mayıs’ta, 2’nci turda yarışacak 2 kişiyi seçeceğiz. 2’nci tura bu kardeşiniz kalırsa yüzde 65 ile cumhurbaşkanıyım. 2’nci tura Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalırsa korkarım ki; Erdoğan seçimi alır. Bu seçim 2’nci tur seçimi. 2018’de aday olduğumda oyum yüzde 20’ydi, 30.64 ile tamamladım. 11 puan kattım üstüne. Bu sefer üstüne 15 puan katacağım. İlk turda 30’u geçeceğim. 2’nci turda seçimi 65 ile alacağım. Yeni başladık.”