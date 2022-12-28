81 ile ölüm kargosu böyle engellendi: Sahte içki operasyonu polis kamerasında

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yılbaşı öncesi kent genelinde sahte içki denetimlerini sıklaştırdı. 1 aydır süren teknik ve fiziki takibin ardından sahte içkilerin üretildiği ve satışa sunulduğu adresler belirlendi. Ekipler, dün çok sayıda tekel bayii ile depolarına baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, 3 bin litre etil alkol, 2 bin 698 içki kiti, 400 şişe sahte içki, bin 700 içki etiketi, bin içki kutusu, bin 500 içki şişesi kapağı, 150 boş içki şişesi, 290 paket bandrolsüz sigara, 20 bin 580 doldurulmuş makaron ile 11 elektronik sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında M.T., E.Ç., A.Ç., O.D. ve M.K. gözaltına alındı.

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Polis kamerası ile kaydedilen görüntülerde, şüphelilerin sahte içkileri çekmece içine kurdukları özel mekanizmalarla ayrı bir bölümde sakladıkları görüldü. Üretilen sahte içkilerin yılbaşı için 81 ildeki eğlence mekanına kargo ile gönderilmek üzere hazırlandığı tespit edildi.