81 ilden Suriye’ye insani yardım

Suriye’de yüzbinlerce insan yardıma muhtaç halde çadır kentlerde yaşam mücadelesi veriyor. Kış ayının gelmesiyle ve koronavirüs salgınından dolayı kamplarda yaşam daha zor hale geldi. İHH İnsani Yardım Vakfı da çadırlarda sıcak bir ortam oluşması ve çocukların kışlık elbiseye kavuşması için harekete geçti. İHH, İstanbul’dan 50 TIR ve diğer illerden ise 300 TIR olmak üzere toplamda 350 TIR’ı, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yaptığı törenle Suriye’ye gönderdi.

“ONLARA UMUT OLALIM”

Konuşmasının başında Suriye’de temel gıda fiyatlarının 2019’un sonundan bu yana yüzde yüzün üzerinde artış gösterdiğini ifade eden İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, “Suriye’de, her 10 kişiden 6’sı şiddetli yoksulluk içerisinde yaşıyor” dedi. Aydın, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Suriye’de bugün gıda fiyatları, çatışmalardan önceki döneme göre 20 kat daha yüksek. Ülkede çadırlarda yaşayan insanların başta un olmak üzere, gıda maddeleri, temizlik maddeleri, soba, yakacak, battaniye, sünger yatak, mutfak araç ve gereçleri, ev mefruşatı, kışlık giysi, ayakkabı, bebek bezi, süt tozu, bebek bisküvisi, çocuk ve hasta bezi gibi acil ihtiyaçları devam ediyor. Yeni evler inşa edelim, çadırları ısıtalım, çocuklara mont ve bot ulaştıralım, gıdasız kalan insanlara gıda ulaştıralım, kapısından ekmek girmeyen kapılara umut olalım. Eğitim görmek isteyen çocuklara kalem olalım, defter olalım, kitap olalım, sınıf olalım, okul olalım. Onlara umut olalım. Bugün buradan dünyanın her yerindeki tüm mazlumların yanında olduğumuzu, onları asla yalnız bırakmayacağımızı herkese yeniden haykırıyoruz.”

“DUYARSIZ KALAMAZDIK”

Durmuş Aydın’ın ardından sözü Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal aldı. İslam coğrafyasının geneline bakıldığında maalesef mazlum, mağdur ve ezilmiş insan sayısının çok fazla olduğuna dikkat çeken Kamber Çal, “Suriye savaşında 600 binden fazla insan hayatını kaybetmiş durumda. Biz Müslümanlar olarak bu duruma duyarsız kalamayız” dedi ve ekledi:

“İyi ki bu duruma kayıtsız kalmayan İHH ve Kızılay gibi kurumlar var. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde İslam coğrafyasında yaşanan sıkıntıların gündeme getirilmesi önemlidir. Burada şu çağrıyı yapmak istiyorum: Tüm islam ülkeleri, “Komşumuz açken biz tok yatamayız” hadisiyle zulme uğrayan İslam coğrafyasındaki kardeşlerimizin yanında olsunlar. Bu şiarla “Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık” sloganıyla çalışmalara öncü olan İHH’ya teşekkür ediyorum.”





“KATAR HALKI OLARAK SURİYE’NİN YANINDAYIZ”

Kamber Çal’ın ardından konuşan Uluslarası Rahme Kurumu Suriye ve Türkiye Sorumlusu Waleed Alsuwelem ise şöyle konuştu:

“Böyle bir mübarek günüde böyle bir mübarek konvoyda Katar halkı olarak sizlerle beraber olduğumuz için çok mutluyuz. Muhacir Suriye halkına ensar olan Türkiye halkına sonsuz teşekkür ediyorum. Suriye krizi başladığı ilk günden bu yana Rahme kurumu olarak İHH ile ortak çalışmalara yürütüyoruz. İHH, Suriye’de güvenilir bir çok projeye imza atıyor. Bu mübarek işlerde emeği olan tüm kahramanları selamlıyorum. Kuveyt halkı olarak bu kampanyaya 25 TIR destek veriyoruz. Önümüzdeki günlerde bu çalışmaları arttıracağız. Bu çalışmalardan dolayı Türkiye halkına ve İHH’ya teşekkür ederiz.”

“KIŞ AYINDA SURİYE HALKININ YANINDAYIZ”

Programa canlı yayınla bağlanan Kuveyt IICO kurumu Genel Başkanı Abdullah Almatouq da “Bu hayır konvoyunda olduğumuz için çok mutluyuz. Bu kış ayında mazlum Suriye halkının yanından olmaktan onurluyuz. Türkiye ve halkının Suriye halkına yönelik organize ettikleri yardımlardan dolayı teşekkür ediyoruz. Bunun dışında Suriye’de İHH ile ortak projeler yürütüyoruz. Maalesef Suriye’de yaşanan kriz 1. Dünya Savaşı’ndan sonra meydana gelen en büyük insanlık dramın yaşandığı olayların başında geliyor” diye konuştu. Suriye halkına yardım etmeye devam edeceklerini ifade eden Abdullah Almatouq, “Kış ayının zor şartları bir yandan başlarken bir yandan da koronavirüs ile mücadele veren Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Suriye’de en büyük sorunlarında biri de barınma sorunu bizler bu soruna çözüm olmak için Suriye’de bir köy inşa ediyoruz. Burada okul ve cami de olacak” dedi.

KONYA’DAN 28 TIR YOLA ÇIKTI

İHH Konya Şube Başkanı Hasan Hüseyin Uysal: “İHH Konya Şubesi olarak “Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık” kampanyası kapsamında bugün 28 TIR yola çıktı. Kampanya öncesi ve sonrası toplam 51 TIR insani yardımı Suriye’ye ulaştıracağız. Türkiye halkı ve Konyalı hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Mazlumların yanında olmak şereftir. Çalışmalarımız devam edecek. Bu yardımlardan dolayı herkese teşekkür ederiz.”

BURSA’DAN 25 TIR YOLA ÇIKTI

İHH Bursa Şubesi Başkanı Hüseyin Kaptan, “Kardeşlik üşümesin sloganıyla başlattığımız kampanya ile 25 TIR’ımız bugün yola çıktı. TIR’larımızda giyim başta olmak üzere un ve temel ihtiyaçlardan oluşmaktadır. 10 gün içinde TIR sayımızı 35’e çıkartacağız ve mazlum Suriye halkının yanında olacağız. Bursa halkı her zaman kardeş Suriye halkı için seferber olmuştur. Bundan dolayı tüm hayırsever halkımıza teşekkürlerimizi ve selamlarımızı yolluyorum.”

TIR’LAR YOLA ÇIKTI

Konuşmaların ardından İstanbul, Bursa ve Konya başta olmak üzere tüm Türkiye’den hareket eden insani yardım TIR’ları Suriye’ye uğurlandı. TIR’ların içerisinde giysi, ayakkabı, gıda, un, okul sırası, yazı tahtası, kırtasiye malzemesi, soba, kömür, battaniye, hijyen paketleri, tıbbi malzeme ve sünger yatak bulunuyor.