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81 ilden seçim manzaraları

Güncelleme Tarihi:

#Secim2023#KAHRAMANMARAŞ#İstanbul
81 ilden seçim manzaraları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 11:15

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma yol açan depremden etkilenen illerde oy verme işlemine seçmenlerin ilgisi yoğun oldu.

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Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ülke genelinde vatandaşlarının oy verme işlemleri sabah 08.00 itibariyle başladı. Oy verme işlemi öncesi yemin ederek göreve başlayan sandık kurulu başkanı ve üyeleri, zarf ve pusula sayımı yaptı. Sandık kurulu üyeleri, yerlerini aldıktan sonra seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgeler ile okullara gelerek oylarını kullanmaya başladılar.

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KAHRAMANMARAŞ'TA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma yol açan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta oy verme işlemine seçmenlerin ilgisi yoğu oldu. Sabah eken saatlerinde okullara gelen sandık görevlileri, hazırlıklarını yaptıktan sonra seçmenler içeri alınmaya başladı.

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81 ilden seçim manzaraları

Fotoğraf: Cemal Yurttaş

Kayıtlı oldukları sandıklara giden seçmenler, görevlilerin kimlik ve seçmen kaydı kontrolünü yaptıktan sonra kendilerine verilen oy pusulalarını alarak kabine girip yaptıkları tercihlerin bulunduğu zarfı sandığa attı. Gözlerinden rahatsız olan bir kadın, sandık başkanı ve görevlilerin izniyle kabine eşiyle birlikte girip oy kullandı. Yaklaşık 750 bin seçmenin bulunduğu Kahramanmaraş'ta oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

81 ilden seçim manzaraları

MALATYA'DA 'DEPREMZEDE SEÇMENLER' KONTEYNERDE OY KULLANIYOR

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu Malatya'da genel seçimler için 530 bin 667 seçmen 1902 sandıkta oy kullanma işlemine başladı.

81 ilden seçim manzaraları

Fotoğraf: Burhan Karaduman

YSK tarafından kentte seçmenlerin oy kullanabilmesi için bazı kurum bahçeleri, konteyner kent ve çadır kentlere 100 konteyner kuruldu.

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81 ilden seçim manzaraları

ADIYAMAN'DA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin vurduğu Adıyaman'da, seçmenler sabah erken saatlerde oy kullanmak için okullara gitti. Seçmenler burada görevlilerden aldıkları oy pusulalarıyla kabinlere girerek tercihlerini yaptı.

HATAY'DA 'DEPREMZEDE SEÇMENLER' KONTEYNERLERDE OY VERDİ

Hatay’da Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yaklaşık 1 milyonun oy verme işlemleri saat 08.00’de başladı. Vatandaşlar, hasarsız olan okullarda ve hasarlı okulların bahçelerine kurulan 400 konteynerde oy vermek için yoğunluk oluşturdu. Oy vermek için memleketine dönen çok sayıda vatandaş da bavullarıyla birlikte oy sırasına girdi. Deprem nedeniyle kenti terk ettikleri için uzun süredir birbirini göremeyen komşular ve akrabalar da okullarda hasret giderdi.

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81 ilden seçim manzaraları

KAYSERİ, KIRŞEHİR VE NEVŞEHİR'DE DE VATANDAŞ SANDIK BAŞINDA

Kayseri'de 3 bin 170 sandıkta 1 milyon 26 bin 10 seçmen, Kırşehir'de 691 sandıkta 174 bin 227 seçmen, Nevşehir'de ise 756 sandıkta 225 bin 30 seçmen oy kullanacak.

81 ilden seçim manzaraları

81 ilden seçim manzaraları

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#Secim2023#KAHRAMANMARAŞ#İstanbul

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