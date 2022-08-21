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81 ilde 'yasa dışı bahis' ve 'kumar' uygulamalarında 40 gözaltı

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#Ankara#Polis#Kumar
81 ilde yasa dışı bahis ve kumar uygulamalarında 40 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2022 14:07

YURT genelinde kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 'yasa dışı bahis' ile 'kumar, tombala, oyun makineleri' uygulamalarında 40 kişi gözaltına alındı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; ülke genelinde 9 bin 602 ekip, 31 bin 873 personelin katılımıyla 'yasa dışı bahis' ve 'kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulamaları yapıldı. Yasa dışı bahis uygulamasında, 64 yasa dışı bahis oynatılan iş yerinde, 142 bahis oynatan kişi hakkında 7258 sayılı kanun kapsamında adli işlem, 63 kişi hakkında yasa dışı bahis oynamaktan idari işlem uygulandı. 10 kişi gözaltına alındı, 237 aranan kişi yakalandı.

Kumar, tombala ve oyun makineleri uygulamasında ise 18 bin 344 iş yeri ve 548 dernekte yapılan denetimlerde 30 kişi gözaltına alınırken, 358 aranan kişi yakalandı. 98 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 320 kişi hakkında idari işlem yapılarak para cezası uygulandı. 67 umuma açık iş yeri ve derneğe ise idari işlem yapıldı. Uygulamada 2 bilgisayar, çok sayıda tabanca, tüfek, kesici-deli alet, oyun makinesi, tombala makinesi, yasa dışı bahis oyun kuponu, kumar oynanması için materyaller ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve 3 bin 117 tane kaçak sigara ele geçirildi.

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