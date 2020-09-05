81 ilde sıkı denetim: ‘Sağlık için, hepimiz için’

Cadde, sokak, pazar yerleri ve meydanlarda vatandaşlar koronavirüse karşı uyarıldı. Denetimler kapsamında kontrollü sosyal hayat dönemindeki temel prensiplerin başında gelen temizlik, maske ve mesafe kontrolleri yapıldı. İstanbul’da Kadıköy, Üsküdar, Çekmeköy, Sultanbeyli, Eyüpsultan ve Başakşehir’de gerçekleştirilen denetimlere kaymakamlar, belediye görevlileri ve polisler de katıldı.