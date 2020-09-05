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Haber Giriş: 05.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

81 ilde sıkı denetim: ‘Sağlık için, hepimiz için’

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81 ilde sıkı denetim: ‘Sağlık için, hepimiz için’
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İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında “Sağlık için, hepimiz için” sloganıyla tüm yurtta koronavirüs denetimleri gerçekleştirildi.

Cadde, sokak, pazar yerleri ve meydanlarda vatandaşlar koronavirüse karşı uyarıldı. Denetimler kapsamında kontrollü sosyal hayat dönemindeki temel prensiplerin başında gelen temizlik, maske ve mesafe kontrolleri yapıldı. İstanbul’da Kadıköy, Üsküdar, Çekmeköy, Sultanbeyli, Eyüpsultan ve Başakşehir’de gerçekleştirilen denetimlere kaymakamlar, belediye görevlileri ve polisler de katıldı.

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