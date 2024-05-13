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81 ilde Çember-18 Operasyonları! Bakan Yerlikaya: 4 bin 995 firari yakalandı

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#Çember-18 Operasyonları#Bakan Yerlikaya#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 08:02

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 5 günde 'aranan şahıslara yönelik' düzenlenen Çember-18 Operasyonları'nda 4 bin 995 firarinin yakalandığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aranan şahıslara yönelik "Çember-18" operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Yerlikaya'nın paylaşımına göre, operasyonlarda arama kaydı bulunan 4 bin 995 firari yakalandı. Yakalanan şahısların 4 bin 938'inin 0-5 yıldır, 29'unun 5-10 yıldır, 28'inin ise 10 yıl ve üzeri arandığı belirtildi.

Yakalanan şahısların işlediği suçlar ise şöyle: "Hırsızlıktan 822, dolandırıcılıktan 424, yağmadan 182, adam öldürmeden 73, cinsel suçlardan 118, terör suçlarından 50, narkotik suçlardan 817, kaçakçılık ve organize suçlarından 495 şahıs."

Bakan Yerlikaya, il jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahısların yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandığını ifade etti.

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#Çember-18 Operasyonları#Bakan Yerlikaya#Operasyon

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