81 ilde 8 bin 893 kişiye ceza
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan bilgilendirmeye göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, 31 ilde sokağa çıkma yasağı başlamadan önce (cuma günü) 15.00 ile 24.00 saatleri arasında Türkiye genelinde denetimler yapıldı.
Sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına da bakılan denetimlere 51 bin 170 kişilik kolluk gücü ve 654 dedektör köpeği katıldı.
Denetimlerde sosyal mesafeye uymayan 3 bin 552, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 yaş altı 2 bin 473 kişi ve yine sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 yaş üstü 2 bin 868 kişinin de dahil olduğu toplam 8 bin 893 kişiye idari ve adli işlem uygulandı.
6 BİN İŞYERİNE İŞLEM
Uygulamada 10 bin 32 park-bahçe, 3 bin 131 mesire-yürüyüş alanı ile 112 bin 850 işyeri denetlendi. Süresiz kapatılma kuralına uymayan 3 bin 598, çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 1265, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 134 ve diğer kurallara uymayan 1645 olmak üzere toplamda 6 bin 642 iş yeri sahibi/işletmecisine idari ve adli işlem yapıldı.
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