81 ilde 8 bin 893 kişiye ceza

Sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına da bakılan denetimlere 51 bin 170 kişilik kolluk gücü ve 654 dedektör köpeği katıldı.

Denetimlerde sosyal mesafeye uymayan 3 bin 552, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 yaş altı 2 bin 473 kişi ve yine sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 yaş üstü 2 bin 868 kişinin de dahil olduğu toplam 8 bin 893 kişiye idari ve adli işlem uygulandı.

6 BİN İŞYERİNE İŞLEM

Uygulamada 10 bin 32 park-bahçe, 3 bin 131 mesire-yürüyüş alanı ile 112 bin 850 işyeri denetlendi. Süresiz kapatılma kuralına uymayan 3 bin 598, çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 1265, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 134 ve diğer kurallara uymayan 1645 olmak üzere toplamda 6 bin 642 iş yeri sahibi/işletmecisine idari ve adli işlem yapıldı.