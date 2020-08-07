81/1-E Trafik Cezası nedir? Madde 81/1-E Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

81/1-e trafik cezası, kazaya sebebiyet veren kişinin, karşı tarafı bulamadığı bir durumda, durumu zabıtaya veya diğer şahsa bildirmediği durumlarda yazılır. Karşı tarafın aracının ya da herhangi bir malının üzerine yazılı bilgi bırakmak bu cezanın yazılmasını engelleyecektir.

81/1-e Trafik Cezası Ne Kadar?

81/1-e trafik cezası, 1 Ocak 2020 tarihinde 53 lira artmış ve 288 Türk Lirası olmuştur.

81/1-e Trafik Cezası Erken Ödeme İndirimi

Tebliği tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödeme yapılması durumunda, ceza %25 indirimli olarak 216 Türk Lirası olmaktadır.

81/1-e Trafik Cezası Ceza Puanı

81/1-e trafik cezasının ceza puanı 15'tir. Bir yıl içerisinde 100 puana erişilmediği takdirde ceza puanı silinir.

81/1-e Trafik Cezası Ödeme İşlemi

Bu ceza, yetkili vergi daireleri ve bankalara, PTT'lere ödenebildiği gibi online interaktif vergi dairesi aracılığıyla ödeme yapmak da mümkündür.