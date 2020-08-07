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Haber Giriş: 07.08.2020 - 01:12,Son Güncelleme:

81/1-A Trafik Cezası nedir? Madde 81/1-A Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

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81/1-A Trafik Cezası nedir? Madde 81/1-A Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
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Trafikte yapılan ihlalleri en aza indirgemek için trafik kurallarına uymak gerekir. Bu kurallardan biri de 81/1-a ceza maddesidir. 81/1-a ceza maddesinin cezası ne kadar? 81/1-a ehliyete kaç ceza puanı yansıtır? 81/1-a indirimli ödenebilir mi? 81/1-a cezası nasıl ödenir? İşte, detaylar.

 

 81/1-a maddesi; kaza yerinde durmamak ve trafik kurallarını ihlal etmek yasaktır. Bu kurala riayet etmeyen kişilere para cezası uygulanır.

 81/1-a Trafik Cezası Tutarı Kaç Ne Kadardır?

 Kaza yerinde durmaya ve trafik kurallarına uymayan kişilere madde 81/1-a gereği idari para cezası uygulanır. Uygulanan ceza geçen yıla oranla 53 TL artarak 288 TL olmuştur.

 81/1-a Ehliyete Kaç Ceza Puanı Yansıtır?

 81/1-a maddesinden ceza alan kişilerin ehliyetine 20 puan ceza olarak yansır.

 81/1-a İndirimli Ödenebilir mi?

 81/1-a cezasını %25 İndirimli ödeyebilirsiniz. Bu indirimden yararlanmak için cezanın kesildiği günden itibaren 15 gün içinde ödeme yapmanız gerekir.

 81/1-a Cezası Nasıl Ödenir?

 81/1-a cezası internet kanalları üzerinden kolaylıkla ödenebilir. Bunun dışında ptt şubeleri, atm ve bankalardan ödeyebilirsiniz.

 

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