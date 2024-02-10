800 kez satılan rezidans davasında sanıklar birbirini suçladı

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Esenyurt’ta kurdukları suç örgütü ile Fly Butik Rezidans projesindeki daireleri birden fazla kişiye satarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 81 kişi hakkında dava açıldı. İddianamede suç örgütünün 211 konuttan oluşan sitedeki dairelerin gerçek satışını müştekilere vermediği, örgüt elebaşı Çetin Başkan Şimşek’in kontrolündeki kişileri müştekilere göndererek silahla tehdit ettikleri, dairelerine sokmadıkları, dairelerin kapı kilitlerini değiştirdikleri ve evlere zorla girdikleri anlatıldı. 164 mağdurun yer aldığı, 26 sanığın tutuklu olduğu dosyada, örgüt lideri olmakla suçlanan Çetin Başkan Şahin’in 2 bin 50, Nihat Akyüz’ün 1683 yıla kadar hapsi istendi. Bakırköy 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşma 5 gün sürdü. Örgüt lideri suçlamasıyla tutuklu yargılanan Nihat Akyüz savunmasında müteahhit olduğunu ve Metin Uçar’dan 32 daire aldığını belirtti.

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SATAN METİN ALAN METİN

Proje ortağı Özçelik İnşaat firmasının sahibi sanık Mehmet Özçelik ise, “Metin Uçar arsayı bölmeyelim rezidans yapalım dedi. Ortak protokol yaptık. Satan Metin, alan Metin. Benim tek hatam ortak proje yapmak oldu” diyerek kendisini savundu. Örgütün silahlı yapısının lideri olduğu iddia edilen Çetin Başkan Şimşek ise suçlamaları reddetti.

Müşteki sanık Metin Uçar ise kendisini şöyle savundu: “Uçarlar Yapı’nın yönetim kurulu başkanıyım. 2012 yılında bir kısım arsanın sahibi olan Kızılkaya Ailesi, Özçelik İnşaat şirketiyle anlaşınca mecburi ortak olduk. Projeyi bitirmek için 47 milyon TL harcadık. Özçelik İnşaat 520 bin TL verdi. Devreye başka başka taşeronları girdi. F Plus’ın sahipleri Nihat Akyüz ve Fatih Dere benim imzamı ve kaşemi taklit ederek 12 daireyi yavrulata yavrulata bitiremediler. Sahte satışlar yaptılar. Burada 500 milyon para götürüldü. Ben bu projeye 22 milyon dolar para harcadım. Benim binamda şu an 160 işgalci var. En mağdur benim burada.” Mahkeme, 4 sanığın tutukluluk halinin devamına, aralarında polislerin de olduğu 22 sanığın tahliye edilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, tahliye edilen sanıkların bir kısmına ise adli kontrol şartı koydu.