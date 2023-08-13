80 yaşındaki ablası komalık olan eski milletvekili Mahmut Alınak isyan etti: Bu cani deliliğe veriyor

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Olay, 9 Ağustos'ta Digor ilçesinde meydana geldi. Bursa'nın Gemlik ilçesinde oturan Ekrem Aybi ile Avustralya'nın Melbourne Victoria eyaleti Geelong'da yaşayan Dilber Alınak yaz tatili için memleketlerine geldi. Taksi ile giden Ekrem Aybi yolda yürüyen Alınak ila karşılaştı. Taksiye durduran Ekrem Aybi, yanına gittiği Alınak'ı tekne tokat darbetti. Aybi, Alınak'a ait altın, para, telefon, gözlük ve takma dişlerini alarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Digor Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alınak, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan Alınak'ın yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi devam ediyor.

Sosyaldemokrat Halkçı Parti'nin (SHP) Kars ve Halkın Emek Partisi'nin (HEP) Şırnak eski milletvekillerinden avukat Mahmut Alınak, ablasının Avustralya'da 50 yıl yaşadıktan sonra emekliye ayrıldığını ve yazları memleketinde geçirdiğini söyledi. Dilber Alınak'ın tedavi gördüğü Kars Harakani Devlet Hastanesi önünde açıklama yapan Alınak, "Ablam toprağına aşık bir insandı. 50 yıl kadar Avustralya'da yaşadı ve anlattığına göre çok zor şartlarda işçilik yaptı, ter döktü.

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Dilber Alınak

Emekliye ayrıldıktan sonra Digor ilçesinde kendine bir ev satın aldı ve yazları burada geçiriyordu. Aslında ablam halkın sevgilisiydi, çocukların sevgilisiydi, sokak kedilerine ve köpeklerine kasapları dolaşarak et satın alarak doyurmaya çalışan birisiydi. Çocuklara harçlık veren, çikolata alan müthiş bir insandı. Aslında Digor halkına sorulsa nasıl bir efsane insan olduğu gün gibi açığa çıkacak. Bütün Digor büyük bir mateme büründü, insanlar yasta" diye konuştu.

Ekrem Aybi

'4 DAKİKA DÖVMÜŞ, ABLAM KOMADA'

Olay günü ablasının yürüyüşe çıktığını ve bu cani insanın yürüyüş yaptığı esnada kendisine saldırdığını ve bunu neden yaptığını ise bilmediklerini ifade eden Mahmut Alınak şunları söyledi:

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"Kamera kayıtlarına göre şahıs 4 dakika boyunca işkence yapıyor ve ablamın üzerindeki ziynet eşyalarını, telefonu alıyor gasbediyor. Neyse ki bu sırada askeri bir personel görünce ablamı arabasıyla hastaneye götürüyor. Ablam şu anda komada, durumu ne yazık ki ümit vermiyor, doktorlar ümit verecek bir şeyler söylemiyorlar. Yarın uyandırmaya çalışacaklar, dilerim ihtimal çok zayıf olsa da uyanır, yeniden aramıza ve hayata döner. Bu cani ifadesi alınırken hatta tutuklama kararı çıkınca kendisini deliliğe vererek suçun sonuçlarından, cezadan kurtulmaya çalıştı. Bu yüzden savcılık akıl hastanesinde gözlem altında tutulması ve akıl sağlığının tespiti için Elazığ'a gönderdi. Bu şekilde bize bilgi geldi, biz davayı sonuna kadar takip edeceğiz. Bu cani sadece bizim için değil bütün toplum için, bütün Digor halkı için bir tehdittir, ceza alması için bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz."

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Mahmut Alınak

'TEHDİT İÇİN HİÇBİR SEBEP YOK'

Şüphelinin ablasının kendisini tehdit ettiği iddialarına ise Alınak, "Bütün Digor halkının tanıklığıyla sabittir ki ablam bir karıncayı bile incitmeyen, duygusal bir insandı. Bu caniyi tehdit etmesi için hiçbir neden yoktu ve de olmazdı. Diyelim ki tehdit etti, varsayalım ki bir an olsun tehdit etti, bunun cezası ölüm müdür, öldürmek midir? Ablam kendisini tehdit etmişse yargıya başvurabilir ve şikâyetçi olabilirdi. Bunu sadece kendisini korumak, kendisine verilecek cezayı hafifletmek için söyledi. Bu yalana tıp bilimi cevap verecektir, bu şahıs akıl sağlığı yerinde olan bir insandır ve mutlaka hak ettiği cezayı alacaktır" dedi. (DHA)