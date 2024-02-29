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8 yaÅŸÄ±ndaki çocuÄŸun kahreden ölümü: Devrilen soba faciaya neden oldu

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#ÅžanlÄ±urfa#Akçakale#YangÄ±n
8 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸun kahreden Ã¶lÃ¼mÃ¼: Devrilen soba faciaya neden oldu
OluÅŸturulma Tarihi: Åžubat 29, 2024 17:56

ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n AkÃ§akale ilÃ§esinde evde sobanÄ±n devrilmesi sonucu Ã§Ä±kan yangÄ±nda dumandan etkilenen Ä°dris Ã–zdoÄŸan (8) hayatÄ±nÄ± kaybetti.

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Pekmezli Mahallesi'nde oturan Ã–zdoÄŸan ailesinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evde, gece saatlerinde sobanÄ±n devrilmesi sonucu yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Ä°hbarla bÃ¶lgeye ekipler sevk edilirken, YÄ±ldÄ±z Ã–zdoÄŸan ile 6 Ã§ocuÄŸu dumandan etkilendi. YangÄ±n itfaiye ekiplerince sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, AkÃ§akale Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan aile fertlerinden Ä°dris Ã–zdoÄŸan hayatÄ±nÄ± kaybetti. DiÄŸer aile Ã¼yelerinin tedavisi sÃ¼rerken, yangÄ±n ile ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. DiÄŸer yandan olay sÄ±rasÄ±nda babanÄ±n evde olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

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8 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸun kahreden Ã¶lÃ¼mÃ¼: Devrilen soba faciaya neden oldu

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#ÅžanlÄ±urfa#Akçakale#YangÄ±n

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