8 ton sahte içki yakalandı
İstanbul Gaziosmanpaşa’daki bir işletmede sahte içki üretildiği yönünde bilgi alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takibin ardından sahte içki imalathanesine baskın düzenlendi. Aramada, piyasaya sürülmeye hazır hale getirilmiş şişelerdeki 950 litre cin, 5 bin 950 litre viski, bin 100 litre votka olmak üzere toplam 8 bin litre sahte içki ele geçti.
S.T. ve G.Ş. gözaltına alınırken, ünlü markaların taklit edildiği ve şişelerin üzerine sahte barkod yapıştırıldığı belirlendi. Ele geçen içkilerin orijinallerinden ayırt etmenin çok güç olduğu sadece ‘Bandrollü Ürün İzleme Sistemi’ ile yapılan kontrollerde sahte olduklarının tespit edildiği belirtildi.
Jandarma ekipleri, vatandaşları uyararak sahte içkinin görme kaybı başta olmak üzere birçok sağlık sorununa hatta can kaybına yol açabileceğini, şüphelendikleri herhangi bir durumda kolluk kuvvetlerine ulaşmaları gerektiğini belirtti.