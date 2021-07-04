8 ton sahte içki yakalandı

S.T. ve G.Ş. gözaltına alınırken, ünlü markaların taklit edildiği ve şişelerin üzerine sahte barkod yapıştırıldığı belirlendi. Ele geçen içkilerin orijinallerinden ayırt etmenin çok güç olduğu sadece ‘Bandrollü Ürün İzleme Sistemi’ ile yapılan kontrollerde sahte olduklarının tespit edildiği belirtildi.

Jandarma ekipleri, vatandaşları uyararak sahte içkinin görme kaybı başta olmak üzere birçok sağlık sorununa hatta can kaybına yol açabileceğini, şüphelendikleri herhangi bir durumda kolluk kuvvetlerine ulaşmaları gerektiğini belirtti.

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