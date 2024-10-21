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8 milyar TL’ye malolacak

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#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#İBB#Üsküdar
8 milyar TL’ye malolacak
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2024 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar-Kadıköy-Maltepe’yi birbirine bağlayacak olan 21 kilometrelik yeni tramvay hattı için İstanbul Valiliği’ne ÇED başvurusu yaptı. 3 yılda tamamlanması öngörülen tramvay hattının proje bedeli, 8 milyar 45 milyon 647 bin 428 TL olarak hesaplandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar-Kadıköy-Maltepe’yi birbirine bağlayacak olan 21 kilometrelik yeni tramvay hattı için İstanbul Valiliği’ne, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusu yaptı. Proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre, ‘Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı’, 21 kilometre uzunluğunda ve 33 duraktan oluşacak. Proje bedeli de 8 milyar 45 milyon 647 bin 428 lira olarak hesaplandı.

55 ARAÇ ÇALIŞACAK

Hattın açılış yılında 55 aracın satın alınması gerektiği vurgulanan raporda, tramvay araçlarının ihaleye çıkıldıktan 18 ay sonra gelebileceğine dikkat çekildi. Hattın inşaatına “ÇED Gerekli Değildir Belgesi” ve diğer tüm izinlerin alınmasından sonra başlanacak. Tramvay hattının geçeceği Kadıköy Rıhtım Meydanı’nın İETT duraklarından arındırılacağı, güzergâh üzerindeki bazı ağaçların taşınacağı belirtilen raporda şu ifadeler yer aldı: “Tramvay koridoru boyunca yapılacak olan cadde düzenlemesiyle araç yoğunluğunun ortadan kaldırılarak, yaya kullanımı öncelikli, insan odaklı, çevreci ve sürdürülebilir bir cadde tasarımı hedeflenmiştir. Bu çerçevede ‘Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı’ projesi, sadece bir raylı sistem projesi olmayıp cadde bütününde bir düzenlemeyi hedeflemektedir.”

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#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#İBB#Üsküdar

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