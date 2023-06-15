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8 ilde FETÖ/PDY terör örgütü operasyonu: 25 gözaltı

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#Ankara#FETÖ/PDY#Operasyon
8 ilde FETÖ/PDY terör örgütü operasyonu: 25 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 21:15

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda içerisinde faaliyet gösteren ve örgüt üyelerinin kamu kurumlarına yerleştirilmesini sağladığı tespit edilen 25 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün içerisinde faaliyet gösteren ve örgüt üyelerinin kamu kurumlarına yerleştirilmesini sağladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonların 3. dalgası düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, 6’sı görevde, 1’i istifa ve 20 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 27 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 Haziran’da 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi, 25 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan 11 şüpheli, Etkin Pişmanlık Hükümlerinden faydalanarak 125 kişinin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile irtibatı ve iltisakı olduğunu beyan etti. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teşhis işlemini gerçekleştirdiği öğrenildi. Gerçekleştirilen teşhis işlemlerinde 14 şahsın işlem kaydı bulunmadığı ve halen kamuda aktif olarak görev yaptığı tespit edildi.

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Soruşturma çerçevesinde yapılan çalışmalara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam edildiği öğrenildi.

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#Ankara#FETÖ/PDY#Operasyon

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