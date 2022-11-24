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8 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

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#Balıkesir#FETÖ#Operasyon
8 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 17:33

Balıkesir merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik polisin düzenlediği operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında örgüt içinde faaliyet yürüten 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Balıkesir merkezli Tekirdağ, Kayseri, Denizli, İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Erzurum'da önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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#Balıkesir#FETÖ#Operasyon

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