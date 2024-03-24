×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

8 ilde DEAŞ operasyonu: 40 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#DEAŞ#Ali Yerlikaya#Operasyon
8 ilde DEAŞ operasyonu: 40 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2024 14:26

İçişleri Bakanı ali Yerlikaya, 8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 40 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

8 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-16” operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı

1 Haziran 2023-23 Mart 2024 tarihleri arasında DEAŞ Terör Örgütüne yönelik toplam 1316 operasyon düzenlendik.
Operasyonlarda 2 bin 733 şüpheli yakalandı. Bunlardan;
692’si tutuklandı.
529’u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; O da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerimizce Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İzmir ve Konya’da düzenlenen operasyonlar sonucu;
Adana’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı.
Afyonkarahisar’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli yakalandı.
Ankara’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 13 şüpheli yakalandı.
Düzce’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.
Eskişehir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı.
Gaziantep’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.
İzmir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 10 şüpheli yakalandı.
Konya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli yakalandı.

Haberin Devamı

Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

Haberle ilgili daha fazlası:
#DEAŞ#Ali Yerlikaya#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!