8 ayda 1 milyon 196 bin kişi İstanbul’a tepeden baktı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Çamlıca Kulesi’ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Kuleyi gezen ziyaretçilerle ve Beşiktaş forması giymiş Endonezyalı bir öğrenciyle sohbet eden Abdulkadir Uraloğlu, Çamlıca Kulesi’yle ilgili şu bilgileri verdi:

“Çamlıca Kulesi’nin ziyaretçi sayısı önceki yılın ağustos sonu itibarıyla 788 bin 241 kişi olmuştu. Çamlıca Kulemizin ziyaretçi sayısı giderek artıyor ve bir önceki yılın aynı ayına göre 407 bin 759 artış göstermiş durumda ve şuan 1 milyon 196 bine ulaştı. Uluslararası bir turistik cazibe merkezi olarak giderek daha fazla önem kazanıyor. Ziyaretçilerimizin yüzde 35’i yabancı turistlerimizden oluşuyor.”





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369 METRELİK DEV KULE

Çamlıca Kulesi 369 metrelik uzunluğu, deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliği ile Avrupa’nın en yüksek kulesi olma özelliğini taşıyor. Açılışını 29 Mayıs 2021’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaptığı kuleden İstanbul’un silueti, tarihi simgeleri panoramik olarak izlenebiliyor. Ziyaretçilere çok boyutlu İstanbul filmi Seyyah 360 ve katılımcılarına ayın karanlık yüzeyine seyahat deneyimi yaşatan dijital temapark Hedef Ay’ı izleme fırsatı da sunuluyor. Ziyaretçilerin Çamlıca Kulesi’nde kalma zamanları ise ortalama 1-1.5 saat.