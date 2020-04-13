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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA)
Haber Giriş: 13.04.2020 - 17:08,Son Güncelleme:

7'nci kattan havalandırma boşluğuna düştü, duvar kırılarak kurtarıldı

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7'nci kattan havalandırma boşluğuna düştü, duvar kırılarak kurtarıldı
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AKSARAY'da, çalıştığı inşaatın 7'nci katından havalandırma boşluğuna düşüp, mahsur kalan işçi Zeki Kozan (58), mesai arkadaşları tarafından duvarın kırılmasıyla kurtarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kozan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Şifahane Mahallesi 3180 Sokak'taki inşaatta meydana geldi. Binanın 7’nci katında çalışan Zeki Kozan, iddiaya göre havalandırma boşluğunun üzerine koyduğu tahtaya basması sonucu dengesini kaybedip, zemin kata düştü. Düştüğü yerde mahsur kalan Kozan’ı, mesai arkadaşları duvarı kırarak kurtardı. Kozan, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kozan'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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