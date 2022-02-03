7'nci kattan düşen Sedefnur Çağlar, 25 gündür yoğun bakımda

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Olay, 9 Ocak günü, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet Ata ile polis memuru O.Ç.'nin evine misafirliğe gitti. Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadın ile alkol alan Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7'nci kattaki dairenin balkonundan düştü. Ağır yaralanan Sedefnur, kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Vücudunda kırıklar olan Sedefnur, yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikesinin devam etmesi nedeniyle uyutulan Sedefnur’un, 25 gündür yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Ahmet Ata, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan mahkemece tutuklandı. Polis memuru O.Ç., savcılıktaki ifadesinin ardından E.Ş. ise emniyetteki ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Ahmet Ata, ifadesinde polis arkadaşının evinde alkol alıp eğlendiklerini, kendisi uyurken Sedefnur'un cep telefonuna baktığını, aldatıldığını anlayınca tepki gösterdiğini, hızlıca balkona giderek, aşağı atladığını öne sürdü.