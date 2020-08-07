78/1-A Trafik Cezası nedir? Madde 78/1-A Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
Kara Yolları Trafik Kanunu gereğince birçok kural bulunmaktadır. Sürücülerin bu kurallara uymaması sonucunda cezai işlemler uygulanır. Peki 78/1-a trafik cezası nedir? Madde 78/1-a trafik cezası ne kadar? Sizlere 78/1-a trafik cezası hakkında merak edilenleri detaylıca inceledik.
Kara Yolları Trafik Kanununda sürücülerin veya yolcuların koruyucu tertibat kullanma zorunluluğu bulunmaktadır. 78/1-a trafik cezası ise bu krallara uymayan sürücülere uygulanmaktadır.
78/1-a Trafik Cezası Ne Kadar?
Emniyet kemeri bulundurması zorunlu araçlarda emniyet kemeri bulunmuyor ise 78/1-a trafik cezası uygulanır. 78/1-a trafik cezası 132 Türk Lirasıdır.
78/1-a Trafik Ceza Puanı Kaçtır?
Sürücülere uygulandıkları cezalara göre ceza puanları verilir. 78/1-a trafik cezalarında ise sürücünün sürücü belgesine 15 ceza puanı uygulanır. Ceza puanları ehliyetten hiçbir şartta silinmez.
78/1-a Trafik Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar?
78/1-a trafik cezası uygulanan sürücülerde indirimli ödeme imkanı bulunmaktadır. Sürücüler cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren ilk 15 gün içerisinde ödeme yapmaları durumunda bu tutar %25 olarak indirilebilir.
78/1-a Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?
Trafik cezaları ödeme işlemleri için Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlar PTT ve bankalardır. Sürücüler cezalarını e-devlet sisteminden öğrenebilirler. Ayrıca cezalar sürücülere tebligat ile iletilir. Cezalar sürücüler tarafından PTT veya bankalar aracılığı ile ödenebilmektedir.
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