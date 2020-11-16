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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 16.11.2020 - 11:48 | Son Güncelleme:

770 yıllık tarihi köprüdeki sprey boyalar silindi

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770 yıllık tarihi köprüdeki sprey boyalar silindi
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TOKAT'ta Yeşilırmak üzerinde bulunan, 770 yıllık Selçuklu eseri Hıdırlık Köprüsü'nün ayaklarına sprey boya ile yazılan yazılar silindi.

770 yıllık tarihi köprüdeki sprey boyalar silindi
Kent merkezinden geçen Yeşilırmak üzerinde yer alan, kesme taştan yapılan 151 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğindeki 5 gözlü Hıdırlık Köprüsü, 1250 yılında Selçuklular döneminde inşa edildi. İsmini su kenarındaki yeşillik ve ağaçlık alanlara verilen sıfattan alan ve 2013 yılında araç trafiğine kapatılan köprünün üzerine 20 yıl önce dökülen asfaltın kazınarak eski haline dönüştürülmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü Köprüler Dairesi'nce çalışma başlatıldı. Yapılan restorasyon çalışmaları kapsamında tarihi köprünün ayaklarına sprey boya ile bilinçsizce yazılan yazılar da silindi. Çalışmaları süren köprü, aslına uygun olarak restore edildikten sonra hizmete açılacak. 

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