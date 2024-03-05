77 yaşındaki adam, eşini ve oğlunu öldürmüştü... Cenazeler toprağa verildi

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Olay, dün saat 11.30 sıralarında Ekin Mahallesi 1642'nci Sokak'ta meydana geldi. Metin Çimen, bakkaldan ekmek alıp, eve döndükten sonra eşi ve oğlu ile emekli maaşını istedikleri gerekçesiyle tartıştı.

Metin Çimen, tartışma sırasında eşi Sabiha ile oğlu Sinan Çimen'i evde bulundurduğu tabanca ve av tüfeği ile ateş ederek öldürdü. Metin Çimen, gözaltına alındı.

Anne ve oğlunun cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Anne ve oğlu için Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeler, öğle vakti kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Metin Çimen'in emniyette işlemleri sürüyor. Olaydan hemen önce bastonuyla gittiği bakkaldan ekmek alıp dönen Metin Çimen, polisteki ilk ifadesinde, eşi ve oğlunun sürekli kendisini tartaklayarak emekli maaşını istediklerini, yine maaşını istemeleri nedeniyle kavga ettiklerini, bu sırada sinirle odadan aldığı tabanca ve av tüfeği ile olayı gerçekleştirdiğini söyledi.