75 yaşındaki hasta, karlı yolda ambulansa kızakla taşındı

Eleşkirt ilçesine bağlı Hayrangöl köyünde, 75 yaşındaki hastanın rahatsızlandığı bilgisini alan sağlık ekipleri, yola çıktı. Ağrı'ya 60 kilometre uzaklıkta olan köye ulaşan ekipler, kar nedeniyle eve kadar ambulansla gidemeyince köylüler de kızakla çözüm buldu. Köydeki kızağı hazırlayanlar, yaşlı hastayı alıp, ambulansa kadar taşıdı. Sağlık ekipleri, hemen ilk müdahaleyi yaptıkları hastayı ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.