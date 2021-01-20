MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri75 yaşındaki hasta, karlı yolda ambulansa kızakla taşındı
GeriGündem 75 yaşındaki hasta, karlı yolda ambulansa kızakla taşındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)
Haber Giriş: 20.01.2021 - 17:57 | Son Güncelleme:

75 yaşındaki hasta, karlı yolda ambulansa kızakla taşındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
75 yaşındaki hasta, karlı yolda ambulansa kızakla taşındı
Abone Olgoogle-news

AĞRI'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Hayrangöl köyünde 75 yaşındaki hasta, köylüler tarafından evinden alınıp, karlı yolda kızakla ambulansa taşındı. Sağlık personelinin hemen ilk müdahaleyi yaptığı hasta, hastaneye götürüldü.

Eleşkirt ilçesine bağlı Hayrangöl köyünde, 75 yaşındaki hastanın rahatsızlandığı bilgisini alan sağlık ekipleri, yola çıktı. Ağrı'ya 60 kilometre uzaklıkta olan köye ulaşan ekipler, kar nedeniyle eve kadar ambulansla gidemeyince köylüler de kızakla çözüm buldu. Köydeki kızağı hazırlayanlar, yaşlı hastayı alıp, ambulansa kadar taşıdı. Sağlık ekipleri, hemen ilk müdahaleyi yaptıkları hastayı ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle