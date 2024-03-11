75 ilde sıkı takip! Bakan Yerlikaya duyurdu! Tek tek yakalandılar

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek.

İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından son 4️ günde İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Şanlıurfa, Bursa, Mersin, Diyarbakır, Konya, Antalya, Kocaeli, Gaziantep, Samsun, Çorum, Eskişehir, Balıkesir, Hatay, Sakarya, Afyonkarahisar, Edirne, Mardin, Ordu, Batman, Manisa, Osmaniye, Kütahya, Tekirdağ, Kayseri, Kırıkkale, Denizli, Tokat, Van, Aydın, Erzurum, Malatya, Yozgat, Amasya, Çanakkale, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Muğla, Aksaray, Bolu, Elazığ, Isparta, Karabük, Kırklareli, Niğde, Şırnak, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Düzce, Erzincan, Giresun, Karaman, Kastamonu, Rize, Uşak, Adıyaman, Artvin, Bilecik, Burdur, Çankırı, Gümüşhane, Iğdır, Muş, Nevşehir, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Yalova ve Zonguldak olmak üzere 75 ilde eş zamanlı olarak evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında yapılan “MERCEK-13” operasyonlarında 641 ruhsatsız tabanca ve 50 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca olmak üzere toplam 6 TABANCA ele geçirildi.

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7⃣5️⃣ ilde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik 4️⃣ gündür devam eden “MERCEK-13” operasyonlarında;

📌6️⃣4️⃣1️⃣ Ruhsatsız Tabanca,

📌5️⃣0️⃣ Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,

📌1️⃣9️⃣ Uzun Namlulu Tüfek,

📌1️⃣3️⃣4️⃣ Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam

📌8️⃣4️⃣4️⃣… pic.twitter.com/9f4kH5KKeg — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 11, 2024

İlk 5 şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle;

İstanbul'da 133 tabanca, 3 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 233 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir’de 55 tabanca, 6️ av tüfeği ele geçirildi. 71 şüpheli gözaltına alındı.

Adana’da 34 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 4️2 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara’da 32 tabanca ele geçirildi. 50 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 33 tabanca 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 51 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.