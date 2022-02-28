740 hırsızlık kaydı bulunuyordu... Kimlik oyunu bu kez tutmadı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
24 saat süre verdiler Putini kına yoksa kovulursun...24 saat süre verdiler! Putin'i kına yoksa kovulursun...#Valery Gergiev
Zelenski için 400 kişilik suikast timi İşte listedeki diğer isimler...Zelenski için 400 kişilik suikast timi! İşte listedeki diğer isimler...#RUSYA
Son dakika... Türkiye ekonomisi 2021de yüzde 11 büyüdüSon dakika... Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüdü#Türkiye
Dünyanın gözü bu masada Rusya-Ukrayna arasındaki kritik görüşme başladı... Dünyanın gözü bu masada! Rusya-Ukrayna arasındaki kritik görüşme başladı...#Ukrayna
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 28 Şubat mesajı: Milletimiz dik duranlarla, darbeye alkış tutanları asla unutmamıştırCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı: Milletimiz dik duranlarla, darbeye alkış tutanları asla unutmamıştır#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Rusya Ukrayna savaşının haritası Bir şehir daha ele geçirildi, şimdi ise...Rusya Ukrayna savaşının haritası! Bir şehir daha ele geçirildi, şimdi ise...#Rusya
Eurovision 2016 birincisi Jamala, Ukrayna’dan Romanya’ya sığındıEurovision 2016 birincisi Jamala, Ukrayna’dan Romanya’ya sığındı#Ukrayna
Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Rus oligarklardan barış çağrısıUkrayna - Rusya savaşında son durum: Rus oligarklardan barış çağrısı#RUSYA
Tayvan-Ukrayna arası 8000 km ama korkuları aynı: Ya Çin de bize de saldırırsaTayvan-Ukrayna arası 8000 km ama korkuları aynı: Ya Çin de bize de saldırırsa?#Tayvan
Binance, Rusyadaki hesapların dondurmayacakBinance, Rusya'daki hesapların dondurmayacak#Binance
Putinin kâbusu Zelenski, propaganda savaşını kazandı'Putin'in kâbusu!' Zelenski, propaganda savaşını kazandı#Ukrayna
Piyasalar swiftle sarsıldı İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durumPiyasalar swiftle sarsıldı! İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durum#Dolar
Jürgen Klopptan Rusyaya ve Putine tepki Adını bile anmadı...Jürgen Klopp'tan Rusya'ya ve Putin'e tepki! Adını bile anmadı...#Rusya Ukrayna
Pes dedirttiler Mavi gözlü ve sarı saçlı insanlar ölüyorPes dedirttiler! 'Mavi gözlü ve sarı saçlı insanlar ölüyor'#RUSYA
Gece yarısı çiçekçi aradıGece yarısı çiçekçi aradı#Hülya Avşar
HABERLERGündem Haberleri

740 hırsızlık kaydı bulunuyordu... Kimlik oyunu bu kez tutmadı

#Hırsızlık#Güngören#Polis
740 hırsızlık kaydı bulunuyordu... Kimlik oyunu bu kez tutmadı

Güngören'de poliste 740 hırsızlık kaydı bulunan ve yankesicilik yönetimiyle hırsızlık yaptığı güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli gözaltına alındı. Kimlik bilgilerine  göre yaşı 12 yaşından küçük olduğu için suç ehliyeti olmayan ve her seferinde sadece kimlik tespiti yapılıp ailesine teslim edilen Biran G., mahkeme kararıyla 12 yaşından büyük olduğu tespiti yapılarak tutuklandı.

Haberin Devamı

Güngören başta olmak üzere İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yankesicilik yaptığı tespit edilen ve kimlik bilgilerinde 12 yaşından küçük olduğu için suç ehliyeti olmayan Biran G., sadece kimlik tespiti yapılıp ailesine teslim ediliyordu. 8 Şubat günü mahkeme, Biran G.'nin 12 yaşından büyük olduğunu tespit etti. Poliste daha önceden 740 hırsızlık kaydı bulunan Biran G., Güngören'de 21 Şubat günü Güngören ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan takip sonucu yaklaşık 170 bin liralık 3 hırsızlıkla ilgili yakalanarak, gözaltına alındı. Arkasından gittiği kişilerin sırt çantalarını açıp, yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptığı güvenlik kameralarına yansıyan Biran G., polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "Yankesicilik" suçundan tutuklanarak  cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı

740 hırsızlık kaydı bulunuyordu... Kimlik oyunu bu kez tutmadı

ÇANTADAN 9 BİN DOLARI ÇALARKEN KAMERAYA YANSIMIŞTI

Geçtiğimiz yıl aralık ayında Biran G.'nin yaptığı hırsızlık kameraya yansımış ve günlerce konuşulmuştu.

Biran G.,  Cebrail Akgün'ün çantasını açarak 9 bin doları çaldı. Hırsız,  parayı  cebine koyduktan sonra koşarak uzaklaştı. Cebrail Akgün olan bitenden habersiz yoluna devam etti. Akgün, parayı teslim etmek üzere gittiği esnafın yanında durumu fark etti. Çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayın ardından hırsızlığa uğradığını fark eden Akgün, polise giderek şikayetçi oldu. 

740 hırsızlık kaydı bulunuyordu... Kimlik oyunu bu kez tutmadı



 Yaşadığı olayı anlatan Cebrail Akgün, "Handan çıktım, diğer mağazanın parasını verecektim. Gelirken takılıyor peşime. Çantayı açıyor 9 bin doları aldığı gibi kayboluyor ortalıktan. 11 yaşındaki bir çocuk geldi çaldı. Ben bu parayı 1 senede ödeyemem" diye konuşmuştu.. 

Esnaf Şahin Altunay, "Bu çocuk daha 11 yaşında. Bu işi yapıyor. 9 bin dolar, 150 bin lira gibi bir rakam ediyor. Nasıl ödeyeceğiz bilmiyoruz. Karakolda 400'e yakın suç kaydı var dediler" ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hırsızlık#Güngören#Polis

BAKMADAN GEÇME!

Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukraynaya olan bize de olursa

Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukrayna'ya olan bize de olursa?

#Tayvan
Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz

BAKMADAN GEÇME!

Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukraynaya olan bize de olursa

Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukrayna'ya olan bize de olursa?

#Tayvan
Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz