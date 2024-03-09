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Konuşmasında büyük ve güçlü Türkiye’nin temellerinin kadınlarla birlikte atıldığını belirten Yerlikaya, “Aydınlık geleceğimiz yine kadınlarla birlikte inşa ediliyor. Ülkemizin gelişmesi, milletimizin refahı ve huzuru, küresel ekonomide söz sahibi olabilmemiz için her alanda aktif olan kadınlar, gücümüze güç katıyor” dedi.

Ardından kadına yönelik şiddete değinen Yerlikaya, “Bu alanda birçok projeyi ve yenilikleri hayata geçirdik. Elektronik kelepçe projesiyle yüksek riskli pek çok olası şiddet vakasını önlemeyi başardık. Şu an itibarıyla aktifte 720 elektronik kelepçe uygulamamız devam ediyor ve bu kapasiteyi 1500’e çıkarmış durumdayız. Yine KADES uygulamamız da bu alanda verdiğimiz mücadelede çok önemli bir yere sahip. Hayata geçirildiği günden bugüne kadar KADES, 6 milyona yakın kişi tarafından indirildi ve bugüne kadar bu uygulama aracılığıyla 1 milyonu aşkın ihbar alındı. Bu ihbarlar en hızlı şekilde değerlendiriliyor ve en yakın güvenlik birimlerimizce gerekli müdahalede bulunuluyor. Emniyet ve jandarma teşkilatlarımızda kadına yönelik şiddetle mücadele alanında faaliyet gösteren birim sayısını 1267’ye yükselttik” ifadelerini kullandı.