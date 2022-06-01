70 yaşındaki kadına tekme attı... Ayağın kırılsın

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Uzun süre gözyaşı döktüğü de görülen kadına saldırı büyük tepki topladı. Polisin çalışmaları sonucu adının Şakir Çakır olduğu belirlenen şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Toplanan kalabalığın ‘çocuk hırsızı’ demesi ile kadına tekme attığını ve pişman olduğunu söyleyen Şakir Çakır, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Karara başsavcılık, itiraz etti. ‘Fuhşa teşvik’ dahil 9 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenen Şakir Çakır, itiraz sonrası yeniden gözaltına alındı. Pişman olduğunu dile getiren Çakır, sorgusunun tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede ‘nitelikli kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.