70 Trafik Cezası nedir? Madde 70 Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
Artan araç sayıları ve ihmalkar araç sürücüler sayesinde trafik kazaları meydana gelmektedir. Kazaların büyük çoğunluğu sürücülerin kural ihmali yapmasında kaynaklanıyor. Bu durumun önüne geçebilmek için Türk Trafik Kanunları tarafından para cezası uygulanmaktadır. Her kuralın farklı cezası bulunmaktadır. Bu yazıda 70 trafik maddesini ele alacağız. 70 trafik cezası tutarı ne kadardır? 70 trafik cezası ehliyete kaç puan olarak yansır? 70 trafik kazası indirimi ödenebilir mi? 70 trafik cezası nasıl ödenir? İşte, tüm detaylar.
70 maddesine göre, izin alınmadan karayollarında yarış ve koş düzenleyen kişilere Türk Trafik Kanunları gereği para cezası uygulanır.
70 Cezası Ne Kadardır?
Bu kurala uymayan kişilere 427 TL para cezası uygulanır.
70 Cezası Ehliyete Kaç Puan Olarak Yansır?
Bu cezanın puanı yoktur koşu düzenleyen kişilere para cezası uygulanır.
70 Cezası İndirimli Ödenebilir mi?
Ceza indirimli ödenmektedir. 15 gün içinde ödeme yapılırsa %25 indirim ile ödeme yapabilirsiniz. 15 gün geçmişse indirim uygulanmaz.
70 Cezası Nasıl Ödenir?
Kesilen cezayı internet kanalları üzerinden, PTT işyerleri veya bankalardan kolaylıkla ödeyebilirsiniz.
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