70 küçükbaş hayvanı çaldılar, 33 gün sonra yakalandılar

Torbalı ilçesi kırsal Dirmil Mahallesi'ndeki bir ahırdan 27 Ocak günü, 70 koyun çalındı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hırsızlığın ardından başlattığı çalışmada şüphelilerin H.A. ve M.A. olduğunu saptadı. 2 şüpheli 1 Mart günü adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Çalınan hayvanlar da bulunarak, sahibine teslim edildi.

Şüphelilerden M.A.'nın hayvan hırsızlığı, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, hırsızlık malını satın almak suçlarından toplam 11 kaydı, H.A.'nın da benzer suçlardan 8 sabıkası bulunduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. tutuklandı, H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.