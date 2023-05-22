70 kişiye hakaret davası açtı

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KONYA’da süt toplama merkezindeki işçilerden Emre Sayar’ın temizlik kazanında süt banyosu yaptığı ana ait görüntüler, 6 Kasım 2020’de sosyal medyada gündem olmuştu. Uğur Turgut’un paylaştığı görüntülere tepki yağmıştı. İşyerindeki ürünler imha edilmişti. Firmanın işletme onay belgesi iptal edilip faaliyetlerden menedilerek mühürlenip kapatılmıştı. Tutuksuz yargılanan Emre Sayar ve Uğur Turgut hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Konya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan 2 kişi hakkında 21 Ekim 2021’de görülen duruşmada savcı mütalaasında, teknenin süt üretimine uygun olmadığı, kişi veya kişilerin sağlığını etkileyecek bir durum olmadığı belirtilerek, 2 sanığın beraati talep edildi. Mahkeme heyeti, yapılan duruşmada sanıkların beraatine karar vermişti.



‘HAKLILIĞIM İSPATLANDI’



Emre Sayar, avukatı Mehmet Tunç aracılığıyla görüntüler yayınlandıktan sonra kendisine sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşım yapan 70 kişiye dava açtı. Yanlış anlaşılmaya maruz kaldığını söyleyen Emre Sayar, “Haklılığım mahkemece ispatlandı. Şu ana kadar 70 kişiye hakaret davası açtık. Kimseye de hakkımı helal etmiyorum. Umarım adalet yerini bulur” dedi.