Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

70 kişiye hakaret davası açtı

Güncelleme Tarihi:

#Konya#Süt Deposu#Dava
70 kişiye hakaret davası açtı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 07:00

Süt toplama merkezinde bulunan kazanda süt banyosu yaptığı suçlamasıyla 6 gün cezaevinde kalan Emre Sayar ve Uğur Turgut, 1.5 yıl önce beraat etmişti. Sayar, bu süreçte sosyal medya aracılığıyla kendisine hakaret ettiğini tespit ettiği 70 kişiye dava açtı.

Haberin Devamı

KONYA’da süt toplama merkezindeki işçilerden Emre Sayar’ın temizlik kazanında süt banyosu yaptığı ana ait görüntüler, 6 Kasım 2020’de sosyal medyada gündem olmuştu. Uğur Turgut’un paylaştığı görüntülere tepki yağmıştı. İşyerindeki ürünler imha edilmişti. Firmanın işletme onay belgesi iptal edilip faaliyetlerden menedilerek mühürlenip kapatılmıştı. Tutuksuz yargılanan Emre Sayar ve Uğur Turgut hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Konya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan 2 kişi hakkında 21 Ekim 2021’de görülen duruşmada savcı mütalaasında, teknenin süt üretimine uygun olmadığı, kişi veya kişilerin sağlığını etkileyecek bir durum olmadığı belirtilerek, 2 sanığın beraati talep edildi. Mahkeme heyeti, yapılan duruşmada sanıkların beraatine karar vermişti.

‘HAKLILIĞIM İSPATLANDI’

Emre Sayar, avukatı Mehmet Tunç aracılığıyla görüntüler yayınlandıktan sonra kendisine sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşım yapan 70 kişiye dava açtı. Yanlış anlaşılmaya maruz kaldığını söyleyen Emre Sayar, “Haklılığım mahkemece ispatlandı. Şu ana kadar 70 kişiye hakaret davası açtık. Kimseye de hakkımı helal etmiyorum. Umarım adalet yerini bulur” dedi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya#Süt Deposu#Dava

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Yöneticim hamile kalmamam için baskı yapıyor, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Yöneticim hamile kalmamam için baskı yapıyor, ne yapacağım?

#Çocuk Baskısı
Dünyanın en tehlikeli virüs yazılımcısının gizemi 35 yıldır çözülemiyor Eddie yaşıyor... zamanın bir yerinde

'Dünyanın en tehlikeli virüs yazılımcısı'nın gizemi 35 yıldır çözülemiyor! 'Eddie yaşıyor... zamanın bir yerinde'

#Dark Avenger
1973te işlenen cinayetler bir diziyle yeniden gündemde... Polis ve bilim insanları o güne kadar yapılmayanı yaptı, gizem 30 yıl sonra çözüldü

1973'te işlenen cinayetler bir diziyle yeniden gündemde... Polis ve bilim insanları o güne kadar yapılmayanı yaptı, gizem 30 yıl sonra çözüldü!

#Birleşik Krallık