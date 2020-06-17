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Muhammet SIDAL/ BEYŞEHİR,(Konya) , (DHA)
Haber Giriş: 17.06.2020 - 11:20,Son Güncelleme:

7 yıldır aranan zanlı, bağ evinde yakalandı

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7 yıldır aranan zanlı, bağ evinde yakalandı
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KONYA’nın Beyşehir ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle 7 yıldır aranan Kudret K. (53), saklandığı bağ evinde yakalandı.

Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 yıl önce 1 kişiyi bıçaklayarak ağır yaralayan Kudret K.’nin ilçedeki bir bağ evinde saklandığı bilgisini aldı. Sabah saatlerinde Çiçekler Mahallesi’ndeki bağ evine baskın düzenleyen ekipler, Kudret K.'yı yakaladı. Beyşehir Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Kudret K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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