7 yıl sonra Eğitim Şûrası

7 yıl aradan sonra toplanacak şûra, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in başkanlığında gerçekleştirilecek.

3 KOMİSYON KURULACAK

Özer, “20. Millî Eğitim Şûrası’nın başlığı ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği’ olacak. Üç ana konuda özel komisyon kurulacak. Bu konular, ‘Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği’, ‘Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi’ ve ‘Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi’ olacak” dedi. Şûra kapsamında okul öncesi eğitimden üniversite giriş sistemine kadar muhtelif konulara ilişkin çalışma gruplarının da oluşturulacağını aktaran Özer, şu bilgileri verdi:“Tüm illerden katılımcılar seçilecek ve 26 farklı yerde bölgesel toplantılar düzenlenip raporlar düzenlenecek. Raporlar, şûra üyelerine önceden gönderilecek. 20. Millî Eğitim Şûrası, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleşecek. ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Eğitimde Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Milli Eğitim Şurası’nı 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık. Milli Eğitim Şurası’nın şimdiden tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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