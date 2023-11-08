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7 yıl önce kız arkadaşıyla yemek yiyen kişiyi öldüren firari şüpheli yakalandı

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#JASAT#Samsun#Jandarma
7 yıl önce kız arkadaşıyla yemek yiyen kişiyi öldüren firari şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2023 20:34

Samsun'un Canik ilçesinde, 2016 yılında kız arkadaşıyla yemek yiyen bir kişiyi öldüren katil zanlısı yakalandı. 17 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan katil zanlısı, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde, 'kasten öldürme', 'kasten yaralama', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak' suçlarından kaydı bulunan ve 2016 yılında Canik ilçesinde kız arkadaşıyla restoranda yemek yiyen bir kişiyi tabancayla vurarak öldüren A.A.'yı yakaladı.

'Kasten öldürme' suçundan da 17 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. 

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#JASAT#Samsun#Jandarma

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