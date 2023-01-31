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7 yaşındaki çocuk kömürlükte ölü bulundu

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#Batman#Şüpheli Ölüm#Kömürlük
7 yaşındaki çocuk kömürlükte ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 07:00

Batman’da teyzesine ait kömürlükte ilkokul 2. sınıf öğrencisi A.A.’nın (7) hareketsiz halde bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kız çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi.

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Olay yeri inceleme ekipleri kömürlükte inceleme yaparken, güvenlik şeridine gelen bir kadın elinde fotoğrafı göstererek, “Çocuk bu değil mi? Ne olur bir kere göreyim. Götürmeden bakayım. Öpeyim onu bir kez. Hasret kalacağım bir ömür boyu” diyerek gözyaşı döktü. 

Şüpheli olarak aranan çocuğun babası Ö.F.A. otogarda İstanbul’a hareket eden bir otobüste yakalanarak gözaltına alındı. Ö.F.A.’nın boşanma davası açarak Batman’daki baba evine dönen eşi M.A.’nın arkasından 2 hafta önce İstanbul’dan geldiği öğrenildi. Ablasının evinde kalan Ö.F.A.’nın 2 gün önce kızını yanına aldığı belirlendi.

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#Batman#Şüpheli Ölüm#Kömürlük

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