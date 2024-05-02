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7 yaşındaki Bilal'e köpek saldırdı! Babası isyan etti: Oğlum ölümden döndü

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#Köpek Saldırısı#Mardin#Bilal Çağlar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 16:37

Mardin'in Artuklu ilçesinde komşularının köpeğinin saldırısına uğrayan Bilal Çağlar (7), başından ve kolundan yaralandı. Çağlar’ın babası Hakim Çağlar, komşusundan şikayetçi oldu.

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Olay, 30 Nisan’da Artuklu ilçesinin kırsal Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. M.A.'nın dışarı saldığı köpeği, sokakta oynayan Bilal Çağlar'a saldırdı. Başından ve kolundan yaralanan Çağlar, çevredekiler tarafından köpek uzaklaştırılarak kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çağlar, ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hastanede tedavisi devam eden ve kuduz aşısı da yapılan Çağlar’ın babası Hakim Çağlar, komşuları M.A.’dan şikayetçi oldu.

'OĞLUM ÖLÜMDEN DÖNDÜ'

Oğlunun dışarıda oyun oynarken komşularının vurdumduymazlığı yüzünden dışarı salınan köpeğin saldırısına uğradığını belirterek, "Bu işin peşine bırakmayacağım. Komşumun yaptığı şey vurdumduymazlık. Oğlum ölümden döndü. Çok korkmuştu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar oğlumu kurtarmasa belki de hayatını kaybedecekti. Şu an hastanede tedavisi sürüyor, hayati riski de devam ediyor. Bu başkasının evladı da olabilirdi, bu kendini bilmez insanların, köpeklerini sokağa saldıkları zaman dikkatli olmaları gerekiyor. Yetkililerin bu tür sokak köpekleriyle ilgili gerekli hassasiyeti göstermesini istiyorum” dedi.

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#Köpek Saldırısı#Mardin#Bilal Çağlar

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