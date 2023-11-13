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7 yaşındaki Ahmet'in kahreden ölümü: Traktörden düştü, kutarılamadı

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#Aksaray#Traktör Kazası#Ahmet Yaşar Dinç
7 yaşındaki Ahmetin kahreden ölümü: Traktörden düştü, kutarılamadı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2023 12:07

Aksaray'da, amcası Veli Dinç'in (44), kullandığı traktörden düşen Ahmet Yaşar Dinç (7), yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Kaza, saat 09.30 sıralarında Yenikent beldesinde meydana geldi. Veli Dinç, eşi Güllü, yengesi Gülbahar ve yeğeni Ahmet Yaşar Dinç ile birlikte tarlaya gitmek için traktörle yola çıktı. Bu sırada traktörden düşen Ahmet Yaşar Dinç, yaralandı. Ailesi tarafından araçla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ahmet Yaşar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Oğlunun ölüm haberini alan Gülbahar Dinç sinir krizi geçirdi. Amca Veli Dinç ise jandarma tarafından gözaltına alındı. 

7 yaşındaki Ahmetin kahreden ölümü: Traktörden düştü, kutarılamadı

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#Aksaray#Traktör Kazası#Ahmet Yaşar Dinç

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