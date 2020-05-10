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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
Haber Giriş: 10.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

7 tarihi nokta, 7 bayram konseri

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
7 tarihi nokta, 7 bayram konseri
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Cumhurbaşkanlığı, 23 Nisan’da ‘7 Tepeden 7 Kıtaya’ projesiyle İstanbul’dan başlattığı konserler dizisini, ramazan ayı ve Ramazan Bayramı sürecinde Türkiye’nin farklı şehirlerine yayarak devam ettirecek.

Konserler Türkiye’nin tarihi değerlerini yansıtan 7 ayrı noktada gerçekleştirilecek. Kapadokya, Afrodisyas, Patara, Efes, Hierapolis, Safranbolu ve İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi’nde gerçekleşecek konserlerde Ferman Akgül, Şirin Pancaroğlu, Bora Uymaz, Serkan Çağrı, Yusuf Güney, Murat Karahan, Kubat, Fettah Can izleyiciyle buluşacak. Konser organizasyonlarında salgın nedeniyle hijyen ve güvenlik önlemlerine harfiyen uyulacak. Konserlerde görev alacaklar, 60 yaşın altında ve kronik rahatsızlıkları bulunmayan kişiler olacak. Transfer yapacak tüm araçlar profesyonel olarak dezenfekte edilerek video görüntüsü ile kayıt altına alınacak ve araçlarda sosyal mesafe kurallarına uygun taşıma gerçekleştirilecek. Konser sahnelerinde tüm sanatçı yerleşimleri sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenecek.

60 kişilik dev kadroyla gerçekleşen Hierapolis konseri için tüm dünyada ilk sayılabilecek ve örnek olacak önlemler şöyle:

Tüm orkestra üyelerine konserden 3 gün önce ve 3 gün sonra COVID-19 testi yapılacak.

Araç kapasitelerinin dörtte biri oranında yolcu yerleşimi gerçekleştirilecek.

Vücut ısıları araçlara binerken ölçülecek.

Gidiş ve geliş transferlerinde tüm araçlarda herkes için özel sağlık kiti olacak. Sağlık kitleri içerisinde 1 adet dezenfektan sprey, 1 adet 3 katlı cerrahi maske ve tek kullanımlık bir takım eldiven bulunacak.

Organizasyon esnasında sunulacak ikramlarda ürünlerin hepsi paketli ve tüm sarf ekipmanları tek kullanımlık olacak.

Tüm sanatçı yerleşimlerinin sosyal mesafe kurallarına göre minimum 1.5 metre olmasına özen gösterilecek. Yetersiz kalan Hieropolis antik tiyatro sahnesine yaklaşık 300 metrekarelik ilave sahne kurulacak.

Sanatçılar için sağlanan sandalye, nota sehpası vb. gibi eşyalar kurulum ve yerleştirme öncesinde dezenfekte edilecek.

Sanatçı kulisleri ve giyinme odaları sosyal mesafe kuralına göre düzenlenip, kullanım esnasında belirlenen aralıklarla dezenfekte edilecek.

Tüm kurulum ve söküm çalışmalarında görev yapan çalışanlar sosyal mesafe kuralına uygun ve maske ile çalışacak.

- Kurulum dahil etkinlik sonuna kadar sahada birer adet ambulans bulundurulacak.

HER GÜN BİR KONSER

Ana akım medya mecraları ve sosyal medyadan yayınlanacak olan konser programı şöyle:

20 Mayıs

7 tarihi nokta, 7 bayram konseri

Ferman Akgül ve Ethnic Band - “Türküler ve Anadolu Pop Ezgileri” / Kapadokya

 21 Mayıs

7 tarihi nokta, 7 bayram konseri
7 tarihi nokta, 7 bayram konseri

Şirin Pancaroğlu ve Bora Uymaz - “Marifetnağme” / Afrodisias antik tiyatrosu

 22 Mayıs

7 tarihi nokta, 7 bayram konseri

Serkan Çağrı ve Balkan Ensemble & Elif Buse Doğan - “Trakya ve Balkan Ezgileri” / Patara antik kenti

 23 Mayıs

7 tarihi nokta, 7 bayram konseri

Yusuf Güney / Efes antik kenti

 24 Mayıs

7 tarihi nokta, 7 bayram konseri

Murat Karahan ve Antalya Devlet Opera Balesi Orkestrası - TSM Konseri / Hierapolis antik Tiyatrosu

 25 Mayıs

7 tarihi nokta, 7 bayram konseri

Kubat - “Vazgeçilmeyen Türküler” / Safranbolu

 26 Mayıs

7 tarihi nokta, 7 bayram konseri

Fettah Can / Mimar Sinan Üniversitesi

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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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