7 tarihi nokta, 7 bayram konseri

Konserler Türkiye’nin tarihi değerlerini yansıtan 7 ayrı noktada gerçekleştirilecek. Kapadokya, Afrodisyas, Patara, Efes, Hierapolis, Safranbolu ve İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi’nde gerçekleşecek konserlerde Ferman Akgül, Şirin Pancaroğlu, Bora Uymaz, Serkan Çağrı, Yusuf Güney, Murat Karahan, Kubat, Fettah Can izleyiciyle buluşacak. Konser organizasyonlarında salgın nedeniyle hijyen ve güvenlik önlemlerine harfiyen uyulacak. Konserlerde görev alacaklar, 60 yaşın altında ve kronik rahatsızlıkları bulunmayan kişiler olacak. Transfer yapacak tüm araçlar profesyonel olarak dezenfekte edilerek video görüntüsü ile kayıt altına alınacak ve araçlarda sosyal mesafe kurallarına uygun taşıma gerçekleştirilecek. Konser sahnelerinde tüm sanatçı yerleşimleri sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenecek.

60 kişilik dev kadroyla gerçekleşen Hierapolis konseri için tüm dünyada ilk sayılabilecek ve örnek olacak önlemler şöyle:

- Tüm orkestra üyelerine konserden 3 gün önce ve 3 gün sonra COVID-19 testi yapılacak.

- Araç kapasitelerinin dörtte biri oranında yolcu yerleşimi gerçekleştirilecek.

- Vücut ısıları araçlara binerken ölçülecek.

- Gidiş ve geliş transferlerinde tüm araçlarda herkes için özel sağlık kiti olacak. Sağlık kitleri içerisinde 1 adet dezenfektan sprey, 1 adet 3 katlı cerrahi maske ve tek kullanımlık bir takım eldiven bulunacak.

- Organizasyon esnasında sunulacak ikramlarda ürünlerin hepsi paketli ve tüm sarf ekipmanları tek kullanımlık olacak.

- Tüm sanatçı yerleşimlerinin sosyal mesafe kurallarına göre minimum 1.5 metre olmasına özen gösterilecek. Yetersiz kalan Hieropolis antik tiyatro sahnesine yaklaşık 300 metrekarelik ilave sahne kurulacak.

- Sanatçılar için sağlanan sandalye, nota sehpası vb. gibi eşyalar kurulum ve yerleştirme öncesinde dezenfekte edilecek.

- Sanatçı kulisleri ve giyinme odaları sosyal mesafe kuralına göre düzenlenip, kullanım esnasında belirlenen aralıklarla dezenfekte edilecek.

- Tüm kurulum ve söküm çalışmalarında görev yapan çalışanlar sosyal mesafe kuralına uygun ve maske ile çalışacak.

- Kurulum dahil etkinlik sonuna kadar sahada birer adet ambulans bulundurulacak.

HER GÜN BİR KONSER

Ana akım medya mecraları ve sosyal medyadan yayınlanacak olan konser programı şöyle:

20 Mayıs



Ferman Akgül ve Ethnic Band - “Türküler ve Anadolu Pop Ezgileri” / Kapadokya

21 Mayıs



Şirin Pancaroğlu ve Bora Uymaz - “Marifetnağme” / Afrodisias antik tiyatrosu

22 Mayıs



Serkan Çağrı ve Balkan Ensemble & Elif Buse Doğan - “Trakya ve Balkan Ezgileri” / Patara antik kenti

23 Mayıs



Yusuf Güney / Efes antik kenti

24 Mayıs



Murat Karahan ve Antalya Devlet Opera Balesi Orkestrası - TSM Konseri / Hierapolis antik Tiyatrosu

25 Mayıs



Kubat - “Vazgeçilmeyen Türküler” / Safranbolu

26 Mayıs



Fettah Can / Mimar Sinan Üniversitesi