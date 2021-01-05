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Güven HASBAŞ-Ramiz Kaan OKTAR/HENDEK (Sakarya), (DHA)-
Haber Giriş: 05.01.2021 - 11:04 | Son Güncelleme:

7 işçi hayatını kaybetmişti! Havai fişek fabrikasındaki patlamada duruşma yarın

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7 işçi hayatını kaybetmişti! Havai fişek fabrikasındaki patlamada duruşma yarın
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde geçen yıl meydana gelen, 7 işçinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikası patlamasıyla ilgili açılan davanın ilk duruşması yarın Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayacak. 

Hendek’teki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020’de meydana gelen patlamada, 7 kişi öldü, 127 kişi yaralandı. Olayın ardından tutuklanan fabrika sahibi Y.C., Fabrika Sorumlu Müdürü A.A., Fabrika Müdürü ve Genel Ustabaşı H.A.V., Genel Ustabaşı E.Ö., İş Güvenliği Uzmanı A.B. ile tutuksuz sanıklar; diğer fabrika sahibi A.R.E.C. ve Sorumlu Personel A.Ç.’nin yargılanacağı davanın ilk duruşması yarın Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayacak. 108 müştekinin dinlenmesi için 3 gün sürecek olan duruşmada, şüpheliler hakkında 2 yıl 8’er aydan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası isteniyor. 

7 işçi hayatını kaybetmişti Havai fişek fabrikasındaki patlamada duruşma yarın

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