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7 ilde Şahinler suç örgütüne operasyon: Uğur Vergili yakalandı

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#Şahinler Suç Örgütü#Operasyon#Gözaltı
7 ilde Şahinler suç örgütüne operasyon: Uğur Vergili yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2023 10:03

İstanbul merkezli 7 ilde 'Şahinler' suç örgütüne yapılan operasyonda firari olarak aranan Uğur Vergili, yakalandı.

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Kamuoyunda “Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik 29 Eylül Cuma günü İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt lideri Sedat Şahin cezaevindeyken örgütün bir bölümünü yöneten Mehmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 43 şüpheli yakalandı.

Ancak operasyonda örgüte finans sağladığı tespit edilen Uğur Vergili yakalanamadı. Vergili'nin yakalanması için ekipler çalışmalarını sürdürdü. Yapılan çalışmalar sonucunda Vergili, Çekmeköy'de kız arkadaşının evinde yakalanarak gözaltına alındı. Vergili emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

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#Şahinler Suç Örgütü#Operasyon#Gözaltı

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