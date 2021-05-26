MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri7 ilde FETÖ'nün 'askeri yapılanması'na operasyon
GeriGündem 7 ilde FETÖ'nün 'askeri yapılanması'na operasyon
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ali KADI/NİĞDE, (DHA)
Haber Giriş: 26.05.2021 - 11:07 | Son Güncelleme:

7 ilde FETÖ'nün 'askeri yapılanması'na operasyon

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
7 ilde FETÖ'nün 'askeri yapılanması'na operasyon

NİĞDE merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezli Van, Kayseri, Adana, Şırnak, Aksaray ve Manisa'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 6'sı muvazzaf, 3'ü emekli ve 7'si meslekten ihraç edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi