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7 ilde FETÖ operasyonu: 18 şüpheli gözaltına alındı

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#İzmir#FETÖ#Operasyon
7 ilde FETÖ operasyonu: 18 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2024 09:54

İzmir merkezli 7 ilde FETÖPDY'ye yönelik eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖPDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair itirafçı ifadesi, askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti gibi haklarında deliller bulunan 3'ü Kara Kuvvetleri, 2'si Hava Kuvvetleri ve 4'ü Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 6'sı muvazzaf 9 asker, 14'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı desteği ile şüphelilerin adreslerine eş zamanlı 7 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, diğer 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

 

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#İzmir#FETÖ#Operasyon

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