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7 günde 55 can

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#Bakan Yerlikaya#Trafik Kazası#Bayram
7 günde 55 can
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2024 07:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin geride kalan 7 gününde meydana gelen 4 bin 370 trafik kazasında, 55 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 331 vatandaşın ise yaralandığını söyledi.

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, trafik yoğunluğunun tekrar artmaya başladığını belirterek, “Bayram tatilinin 7. gününde 664 trafik kazası meydana geldi. 349 bin 174 araç denetlendi. 24 bin 583 araca hız ve radar işlemi, 27 bin 808 araca ise diğer işlemler yapıldı. Trafik Tedbirleri’ne ilişkin genelgede yer alan kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Nisan saat 05.00’ten 15 Nisan saat 05.00’e kadar İstanbul ve Ankara’ya seyirlerine izin verilmeyeceği yönündeki tedbire ilişkin de değişikliğe gidildi. Buna göre, tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme ve akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergâhlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecek” dedi.

 

 

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#Bakan Yerlikaya#Trafik Kazası#Bayram

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