×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

“7 Bela Taner” cinayetinde çatışmanın ortasında kalmıştı... 'Bobi'ye mahalleli sahip çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Bobi#7 Bela Taner#Çatışma
“7 Bela Taner” cinayetinde çatışmanın ortasında kalmıştı... Bobiye mahalleli sahip çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2023 10:53

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda “7 Bela Taner” lakaplı şahsın öldürüldüğü silahlı çatışma esnasında mahalle sakinlerinin beslediği ‘Bobi’ isimli köpek de bacağına isabet eden mermi sonucunda yaralandı. Üç zorlu ameliyat geçiren ‘Bobi’ günler sonra mahalle sakinlerine ve yuvasına kavuştu. Yaşananların ardından mahalle sakinleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’ne dikkat çekmek adına ‘Bobi’ isimli köpeğe yuva ararken silahlanmaya da ‘hayır’ dedi.

Haberin Devamı

Beyoğlu Dolapdere’de önceki ay saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, motosikletli saldırganlar içlerinde “7 Bela Taner” lakaplı kişinin de olduğu yol kenarında bekleyen iki kişiye silahlı saldırı düzenlemişti. Çıkan çatışma esnasında mermilerden birisi de mahallelinin beslediği ‘Bobi’ isimli köpeğe isabet etti. Mahalle sakinlerinin çabasıyla üç kez zorlu ameliyattan geçen ‘Bobi’, tekrar mutlu olduğu mahallesine geri döndü. Halen yürümekte zorluk çeken ve yardıma ihtiyacı olan ‘Bobi’'ye mahalle sakinleri bakmaya devam ediyor. Mahalle sakinleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’ne dikkat çekmek için ‘Bobi’ isimli köpeğe yuva ararken aynı zamanda silahlanmanın sadece insanlara değil, hayvanlara da ciddi zararlar vermesinden dolayı ‘silahlanmaya hayır’ dedi.

Haberin Devamı

“ŞU ANDA ZOR YÜRÜYOR”

Olay hakkında konuşan aktivist Şerif Macit, “Yaklaşık 2 ay önce çatışmaya giren şahıslar tarafından semtimizin köpeği olan ‘Bobi’ vuruldu. Kendisi şu anda zor yürüyor. Mahalle esnafı elinden geldiğince destek oluyor ama bizim kendisine bir barınak yapılması ve yürümesinden kaynaklı sıkıntıların oluşturduğu rahatsızlıkların tedavi edilmesi ricamız var” dedi.

“7 Bela Taner” cinayetinde çatışmanın ortasında kalmıştı... Bobiye mahalleli sahip çıktı

“7 Bela Taner” cinayetinde çatışmanın ortasında kalmıştı... Bobiye mahalleli sahip çıktı

“7 Bela Taner” cinayetinde çatışmanın ortasında kalmıştı... Bobiye mahalleli sahip çıktı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bobi#7 Bela Taner#Çatışma

BAKMADAN GEÇME!