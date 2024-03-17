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7 ay önce dünyaevine giren Gülhan, eski erkek arkadaşı tarafından öldürülmüştü... Katil her yerde aranıyor

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#Gülhan Esen#Kocaeli#Darıca
7 ay önce dünyaevine giren Gülhan, eski erkek arkadaşı tarafından öldürülmüştü... Katil her yerde aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2024 17:30

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, işe giderken başından vurularak öldürülen 7 aylık evli Gülhan Esen'in (25) cinayet şüphelisi olarak eski erkek arkadaşı M.T. aranıyor.

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Olay, dün saat 07.00 sıralarında, Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Halı Saha Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan Gülhan Esen, plakası alınamayan araçtan inen kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vuruldu. Esen'e 3 el ateş eden şüpheli kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlıkçıların kontrolünde başından vurulduğu anlaşılan Esen, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülhan Esen, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Cenaze defnedilmek üzere Esen'in memleketi Erzurum'un Oltu ilçesine gönderildi.

7 ay önce dünyaevine giren Gülhan, eski erkek arkadaşı tarafından öldürülmüştü... Katil her yerde aranıyor

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KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin çalışmalarında, Gülhan Esen'i öldüren şüphelinin takıntılı eski erkek arkadaşı M.T. olduğu tespit edildi. Şüphelinin, yaklaşık 1 hafta önce Gebze'deki bir lojistik firmasında işe başlayan Gülhan Esen'i takip ederek eve giriş ve çıkış saatlerini öğrendiği, olay günü ise bir hafif ticari araçla İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinden gelerek evinin önünde Gülhan Esen'in çıkmasını beklediği sonra da olayı gerçekleştirdiği belirtildi. Ekiplerin kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

7 ay önce dünyaevine giren Gülhan, eski erkek arkadaşı tarafından öldürülmüştü... Katil her yerde aranıyor

Şüpheli M.T. ile, Gülhan Esen'in birkaç yıl önce tanıştığı, bir süre arkadaşlık yaptıktan sonra ayrıldıkları belirtildi. İddiaya göre, M.T.'nin, Esen'in 7 ay önce yaptığı evliliği kabullenemediği, takıntı haline getirip, genç kadını öldürdüğü öğrenildi. 

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#Gülhan Esen#Kocaeli#Darıca

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